Rivelazione di De Maggio: “Queste sono le cifre ufficiali richieste da Mertens!”

Il futuro di Dries Mertens sarà lontano da Napoli? Nelle ultime ore è trapelata la notizia che attraverso una mail spedita dallo studio legale Stirr Associates di Keerbergen, comune delle Fiandre a una ventina di chilometri dalla sua Lovanio, Mertens avrebbe richiesto 2,4 milioni di ingaggio, 1,6 milioni di una tantum alla firma e una serie di bonus per prolungare di un anno il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Totale: 4 milioni netti più bonus. A queste cifre il Napoli non sarebbe disposto a proporre il rinnovo.

Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli delle cifre specifiche inserite nella mail dallo studio legale che rappresenta Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato:

Dries Mertens Napoli (Getty Images)

Le parole di De Maggio

“Domani alle ore 18 c’è l’ultimatum. dalle nostre informazioni non ci sarà nessuna risposta. Nella mail c’è un anno di contratto. Ma allora dov’è nata la discordia? Le condizioni erano queste: subito 1,6 mln + 2,4 mln spalmati“.

“C’è poi una serie di commissioni. 75 mila euro di bonus per 10 gol in tutte le competizioni, se i gol fossero 20 sarebbero altri 75 mila euro; se il Napoli vincesse lo Scudetto, a Mertens andrebbero 200 mila netti; con la vittoria della Champions 300 mila euro e con quella dell’Europa League 150 mila euro”.