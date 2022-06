Ultime mercato Napoli, interesse per Cragno? Parla l’agente

Il Napoli è alle prese con il futuro di David Ospina e Alex Meret. Nessuno dei due è ancora certo di restare e stanno aspettando il confronto decisivo con la società per determinare il futuro. Intanto Cristiano Giuntoli sta valutando anche profili nuovi che possano fare al caso del club azzurro.

Da tempo, in orbita Napoli, si parla anche di un interresse per Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari, appena retrocessi in Serie B, difficilmente resterà in Sardegna e potrebbe essere uno dei nomi del Napoli del futuro.

Napoli Cragno (Getty Images)

Napoli su Cragno, conferme dell’agente

Il Napoli ga sondato il terreno per Alessio Cragno del Cagliari. Il suo agente, Graziano Battistini, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato di contatti recenti ma superficiali con il club partenopeo.

“Il mercato è in stand-by, ci sono tante chiacchiere e vedremo un po’ cosa succede. Con il Cagliari in B bisogna trovare una soluzione dopo averla studiata attentamente”.

Napoli su Cragno? “Le chiacchierate si fanno con tutti i club e tutti i direttori, ma in questo momento siamo fermi. Napoli è una grande piazza, alla quale un grande portiere ambisce sempre. Bisogna capire quali dinamiche si svilupperanno per poi decidere il dà farsi“.