Meret o Ospina, il Napoli ha fatto la sua scelta definitiva

L’edizione odierna di Il Mattino ha aperto con le richieste shock di Dries Mertens, che vorrebbe quattro milioni di euro netti per mettere la firma sul rinnovo del contratto.

Non si parla soltanto del futuro (ormai sempre più incerto) del belga, perché c’è spazio anche per il capitolo portieri. Secondo il quotidiano, infatti, il Napoli ha fatto una scelta definitiva: si punterà su Alex Meret.

Pastorello, manager dell’ex Udinese, sarebbe infatti pronto ad incontrare De Laurentiis per rinnovare il contratto del suo assistito (in scadenza nel 2023).

FOTO: Getty – Napoli Meret

Il 25enne dovrebbe firmare fino al 2026, a dimostrazione di quanto effettivamente il Napoli voglia puntare su di lui.

Capitolo opposto, invece, per David Ospina, con cui non ci sono appuntamenti in calendario nonostante un accordo tra lui e il Napoli in scadenza a fine mese.

Sempre stando a Il Mattino, il club azzurro avrebbe fatto poco per convincerlo a restare, anche perché il colombiano ha fatto trapelare di volere un ingaggio raddoppiato. La sensazione, dunque, è che Ospina si libererà a zero a partire dal primo luglio.