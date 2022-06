ULTIM’ORA – Bernardeschi al Napoli: affare in chiusura, annuncio da SKY

Il Napoli e Federico Bernardeschi sono molto vicini. L’esterno ex Juventus è ad un passo dal vestire l’azzurro dopo l’addio a parametro zero ai bianconeri. Aurelio De Laurentiis, qualche settimana fa, aveva annunciato il forte interesse per l’esterno italiano.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, l’affare Bernardeschi–Napoli è in dirittura d’arrivo.

Bernardeschi Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, fatta per Bernardeschi

Il Napoli ha chiuso l’affare per Federico Bernardeschi: presto sarà un nuovo calciatore azzurro. Il laterale italiano classe ’94 andrebbe a sostituire uno tra Lozano e Politano (più probabile l’italiano) come nuovo attaccante di fascia destra.

Nelle prossime ore verranno definiti alcuni dettagli, ma l’ex bianconero si sta avvicinando al Napoli. L’affondo per Bernardeschi, però, non chiude la trattativa per Gerard Deulofeu sul quale, invece, si dovranno definire ancora le cifre. Lo spagnolo, invece, arriverebbe al posto di Dries Mertens che si sta allontanando sempre più dal club azzurro. Nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti sul Napoli che verrà.