Napoli su Bernardeschi? Il presidente De Laurentiis lo ha svelato in conferenza stampa

Nella giornata odierna il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Castel Di Sangro, che si terrà tra il 23 luglio e il 6 agosto dopo quello di Dimaro.

Conferenza De Laurentiis

De Laurentiis ha parlato anche delle voci di mercato che vedono Federico Bernardeschi vicino al Napoli. L’ex attaccante della Fiorentina non rinnoverà con la Juventus e potrebbe rivelarsi un’occasione di mercato importante a parametro zero. Il giocatore classe ’94 ha un ingaggio pari a 4 milioni di euro che, però, rappresentano il vero problema della trattativa.

Di seguito le sue parole:

Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato con il suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto informazioni su cosa facesse. Ma ho parlato anche con il mister per non prendere giocatori non adatti al suo gioco. Quindi se volgiamo fare Fantacalcio ok, ma i giocatori devono essere messi in campo. Non mi permetterei di dire che Bernardeschi non va bene, così come non lo direbbe il mister. Vedremo.