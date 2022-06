Sarà certamente un’estate caldissima in casa Napoli sul fronte rinnovi. Dopo il mancato rinnovo di Lorenzo Insigne, che già durante la stagione aveva annunciato il suo addio, la dirigenza azzurra è al lavoro per provare a rinnovare i contratti di diversi giocatori.

Oltre al discorso relativo a Dries Mertens, che pare abbia presentato richieste fuori dai parametri azzurri, De Laurentiis è in contatto anche con l’entourage di Ospina e di Koulibaly.

Kalidou Koulibaly (Getty Images)

Il contratto del portiere colombiano scade già quest’estate, mentre quello di Koulibaly è in scadenza nel 2023.

A meno di offerte importanti, il Napoli non è intenzionato a cedere il suo “Comandante” in questa sessione di mercato e proprio per questo motivo vorrebbe prolungare il contratto del suo pilastro difensivo.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, però, la trattativa si presenta tortuosa e in salita. Schira, attraverso il proprio profilo Twitter afferma come ci sia ancora un’ampia distanza tra le parti per quanto riguarda le richieste economiche e l’offerta formulata dal presidente De Laurentiis.

Di seguito il tweet: