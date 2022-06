Il Napoli attende Fabian Ruiz: quanto chiederebbe De Laurentiis per la cessione

Il Napoli ha già sbloccato il mercato in entrata con i colpi Mathias Olivera (già ufficiale) e Khvicha Kvaratskhelia (manca solo la firma), ma le questioni più spinose riguardano i rinnovi.

Sia per i giocatori in scadenza al 30 giugno (Mertens e Ospina ad esempio) che per quelli che anno ancora un anno di contratto (Koulibaly e Fabian Ruiz tra gli altri) non ci sono ancora certezze assolute.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli

A proposito del centrocampista spagnolo, De Laurentiis attende ancora una risposta dai suoi agenti e, proprio come per Koulibaly, le opzioni sono tre: permanenza fino a fine contratto, rinnovo o cessione.

In caso di addio, il Napoli ha già fissato il prezzo dell’ex Betis: la cifra, per La Gazzetta dello Sport, dovrà essere di circa 30 milioni di euro.

Una risposta definitiva comunque non dovrebbe tardare, con la prossima settimana che dovrebbe essere decisiva. Secondo Repubblica, il Napoli valuta già le possibili soluzioni, con Barak del Verona e Svanberg del Bologna tra i possibili indiziati.