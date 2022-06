Futuro Koulibaly: tre opzioni sul tavolo, “interviene” anche Cannavaro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly, illustrando tutte le tre possibili soluzioni.

La prima è un’ipotesi “alla Insigne”: ciò significa che il comandante resterà a Napoli pur senza rinnovo, onorando il suo contratto fino all’ultimo giorno e liberandosi poi a zero nell’estate del 2023.

La seconda opzione è che al club azzurro venga recapitata un’offerta da 40 milioni. In quel caso, il Napoli non opporrebbe resistenza ad una sua cessione (e le pretendenti certo non mancano). Appare però piuttosto complicato che qualche club offra così tanto vista la situazione contrattuale di Koulibaly.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

Per i tifosi la migliore tra le tre soluzioni sarebbe certamente il rinnovo, che però il difensore dovrà accettare a cifre inferiori rispetto ai sei milioni attualmente percepiti. L’offerta del Napoli è di quatto milioni più bonus per altri quattro anni.

Sul caso Koulibaly, sempre ai microfoni della rosea, è intervenuto anche l’ex difensore azzurro Fabio Cannavaro. Di seguito le sue parole:

“Kalidou è forte ed è difficile trovare in giro centrali forti come lui, quindi è complicato sostituirlo. Capisco anche che De Laurentiis debba far quadrare i conti, che senz’altro non è semplice. A volte però per cercare di risparmiare si rischia anche di spendere di più“.