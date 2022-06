Il calciomercato del Napoli è già entrato prepotentemente nel vivo, in attesa di delineare quello che sarà il futuro di calciatori come Dries Mertens (scadenza 2022) e Kalidou Koulibaly (scadenza 2023). Situazioni che potrebbero influenzare anche le operazioni in entrata del club azzurro, che in Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia si è assicurato i sostituti – almeno numericamente – di Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne.

Per la difesa, quello di Leo Skiri Ostigard è il nome più chiacchierato e che sembra più vicino al club azzurro, ma non è escluso che il club partenopeo si possa vedere ‘costretto’ a ripiegare su un ulteriore profilo, magari di maggiore spesso, nel caso in cui Koulibaly dovesse dire addio in estate.

Mercato Napoli: sondaggio per Saliba

A testimoniare tale eventualità, è la notizia lanciata dall’esperto di calciomercato Gianluigi Longari attraverso il suo profilo Twitter. Secondo il giornalista della redazione di Sportitalia, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio esplorativo con l’Arsenal per William Saliba, difensore che nell’ultima stagione è stato in prestito in Ligue 1 tra le fila del Marsiglia.

William Saliba (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Stando alla medesima fonte, il calciatore sarebbe ben gradito dalla dirigenza partenopea, pur consapevole che la valutazione del suo cartellino resta alta.