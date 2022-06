Smentita dell’entourage di Mertens: qual è la vera richiesta al Napoli

I tifosi del Napoli si sono svegliati questa mattina con una notizia che ha sconvolto tutto l’ambiente: secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, Dries Mertens avrebbe richiesto 4 milioni di euro netti a stagione per rinnovare con il Napoli.

Una richiesta inaspettata e fin troppa esosa, vista la volontà del Napoli di ridimensionare il monte ingaggi. In questa situazione, sembra davvero difficile vedere Mertens ancora in maglia azzurra: il Napoli non sarebbe intenzionato a sedersi al tavolo con il belga.

Dries Mertens (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Il Napoli, che ha già perso il suo capitano Lorenzo Insigne, destinato al Toronto, rischia di privarsi di un altro leader dello spogliatoio.

Intanto, però, l’edizione online della “Gazzetta dello Sport” ha rivelato un’importante retroscena. Secondo quanto riporta “Gazzetta.it”, infatti, l’entourage di Mertens ha smentito la richiesta di 4 milioni di euro del suo assistito.

Mertens avrebbe chiesto di spalmare in due anni la clausola scritta sul rinnovo automatico: quindi, guadagnare 5 milioni in due stagioni, ovvero 2.5 milioni all’anno. Una cifra sicuramente più ragionevole e ben lontana dai 4 milioni circolati in giornata.