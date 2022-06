Almeno 50 morti per l’attacco a Owo in Nigeria: arriva il messaggio di Osimhen (FOTO)

Come riportato da “Il Post” ci sarebbero almeno 50 morti e svariati feriti dopo un attacco armato ad un chiesa a Owo, Ondo State, Nigeria.

Una vera e propria strage quella che si è consumata nella giornata di ieri, all’interno ed all’esterno di una chiesa cattolica a Owo, dove un gruppo di persone armate, non ancora identificate dalle autorità locali, hanno aperto il fuoco sui fedeli che seguivano la funzione religiosa.

Una strage che non può e non deve lasciare indifferenti. Il cordoglio è arrivato e sta arrivando dalle varie cariche politiche nigeriane, e non solo. Anche figure di spicco del mondo sportivo, tra i quali non poteva mancare anche il numero 9 delle “Super Aquile“.

FOTO: profilo ufficiale Victor Osimhen @Victorosimhen9

È di pochi minuti fa, il messaggio pubblicato tra le Instagram stories da parte di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha espresso vicinanza all’Ondo State e alla città di Owo. Ondo State, inoltre, regione che dista appena poco più di 100km dallo stato, Edo State, che diede i natali ai genitori di Victor Osimhen.

Lorenzo Golino