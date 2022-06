Italia-Germania, Politano va ko: è costretto al cambio

Matteo Politano ko con la Nazionale durante Italia–Germania. Il laterale del Napoli, questa sera, è partito titolare nella prima sfida di Nations League degli Azzurri di Roberto Mancini. Al 65′, però, a seguito di un fortissimo scontro di gioco con Kimmich ha dovuto abbandonare il terreno di gioco.

Infortunio Politano

Italia, infortunio Politano: cosa è successo

La prima sfida di Nations League tra Italia e Germania non è stata felicissima per Matteo Politano. Il numero 17 della Nazionale italiana ha disputato una gara non del tutto sufficiente – meglio nella ripresa – che, però, si è conclusa dopo appena 20 minuti del secondo tempo.

A metà campo c’è stato un forte scontro di gioco con Joshua Kimmich che ha causato un trauma al ginocchio di Politano. Scontro dal quale è anche nata una mini-rissa, subito sedata dal direttore di gara con un doppio cartellino giallo. Nella giornata di domani si saprà di più sull’infortunio di Politano.

L’esterno azzurro, poi, si è rialzato e ha provato a continuare ma non ce l’ha fatta e ha chiesto il cambio. Al suo posto, esordio per Wilfried Gnonto che ha subito fornito l’assist a Lorenzo Pellegrini per il momentaneo 1-0.