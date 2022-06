Deulofeu-Napoli: altre 4 pretendenti, anche due club di Serie A

Il Napoli seguendo da vicino la soluzione Gerard Deulofeu per l’attacco. Lo spagnolo ha disputato una stagione importantissima con l’Udinese e il suo nome è tornato a far gola ai top club europei che stanno pensando di migliorare il proprio attacco.

Da qualche settimana, il calciomercato del Napoli ha fatto registrare anche il nome di Deulofeu per il reparto offensivo, soprattutto in caso di addio di Dries Mertens o Matteo Politano.

Gerard Deulofeu Napoli (Getty Images)

Deulofeu-Napoli: ci sono altri 4 club

Il futuro di Gerard Deulofeu è ancora indefinito. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato per Sky Sport e Relevo, sullo spagnolo ci sono almeno altri 4 club.

Roma e Torino, in Serie A, hanno chiesto informazioni all’Udinese su Deulofeu. Così come in Spagna piace molto a Villarreal e Real Sociedad. La risposta del club friulano è sempre la stessa: 15 milioni di euro. Deulofeu, dal proprio canto, apprezzerebbe molto la destinazione Napoli ma non ci sono ancora margini giusti per definire la trattativa in stato di chiusura.