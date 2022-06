Futuro in bilico per Mertens: due squadre aspettano il belga

La situazione contrattuale di Dries Mertens inquieta sempre più i tifosi azzurri che non hanno alcuna intenzione di perdere il miglior marcatore della storia del Napoli. Dopo alcuni contatti tra il giocatore e la dirigenza azzurra, non emergono ulteriori novità e pare che la trattativa per il rinnovo viva una fase di stallo.

Rinnovo Mertens (Getty Images)

C’è ancora distanza tra le parti, nonostante “Ciro” abbia accettato l’ipotesi di ridursi l’ingaggio pur di rimanere all’ombra del Vesuvio.

Stallo sul rinnovo, due le squadre interessate al belga

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, al momento, oltre alla pista azzurra, per il belga si sono fatte avanti solo due squadre: il Botafogo e la Lazio di Maurizio Sarri.

Un giocatore dal talento di Mertens, nonostante l’età avanzata, resta un affare per tutti a parametro zero. Al momento il numero quattordici del Napoli, però, non sembra abbia intavolato discorsi con altre società. La volontà dell’attaccante del Napoli rimane sempre quella di rinnovare il suo contratto con gli azzurri e aspetterà prima di decidere.

Per conoscere l’esito di questa storia d’amore, quindi, è probabile che bisognerà attendere metà giugno.