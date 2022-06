Alvino difende De Laurentiis: “Ha sempre ragione! Sbaglia solo una cosa”

Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul futuro di Kalidou Koulibaly e di Dries Mertens non sono piaciute ai tifosi del Napoli. Sui social sono piovute critiche feroci nei confronti del patron azzurro che aveva paragonato il “vile denaro” all’amore per la città di Napoli e per la maglia azzurra, parlando dei rinnovi dei due leader.

Alvino difende De Laurentiis: le parole

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha parlato delle feroci critiche che stanno piovendo nei confronti di Aurelio De Laurentiis da tanti tifosi del Napoli.

“Le dichiarazioni di De Laurentiis sono state vivisezionate e criticate molto nell’ultimo periodo. Certe volte sbaglia la forma, sin troppo cruda, è vero. Ma sul contenuto non ha mai sbagliato nulla. Ha sempre parlato con franchezza. Su una cosa non possiamo discutere: il contenuto dei discorsi del presidente è inappellabile, come se fosse la Cassazione”.

Critiche a De Laurentiis? “Trovo stucchevole concentrarsi solo sul presidente. Le analisi su una squadra di calcio vanno fatte anche sui calciatori. Si sta prendendo questa deriva di continui attacchi anche gratuiti a De Laurentiis, dalla quale mi astengo: parlare sempre di De Laurentiis non mi appassiona”.