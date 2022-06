Victor Osimhen è sicuramente uno dei grandi nomi di questa sessione di mercato. L’addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco, potrebbe dar il via ad un vero e proprio valzer di attaccanti che potrebbe interessare anche il futuro del centravanti del Napoli.

Per il club azzurro nessuno è incedibile, ma la valutazione del nigeriano è superiore ai 100 milioni e solo un’offerta del genere potrebbe far vacillare la società azzurra.

Mercato Napoli Beto (Getty Images)

Le big europee sono le uniche squadre che possono permettersi di investire tale cifra e la possibilità che questo accada non è remota.

A tal proposito, il Napoli sta sondando diverse strade per sostituire Osimhen. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nella lista dei possibili centravanti del futuro azzurro, si aggiunge anche l’attaccante dell’Udinese, Beto.

Il numero 9 dei friulani, nell’ultima stagione ha realizzato 11 reti in 28 presenze, e attraverso le sue prestazioni ha permesso all’Udinese di raggiungere una salvezza tranquilla.

In questa sessione di mercato sembra che l’asse Udine-Napoli sia molto caldo per quanto riguarda le trattative; infatti nelle scorse settimane si è parlato in modo concreto di vedere anche Deulofeu in maglia azzurra nella prossima stagione.