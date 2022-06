Napoli e Udinese cercano l’accordo per il trasferimento di Deulofeu: la situazione

Il nome di Gerard Deulofeu è sicuramente tra quelli più discussi in queste ultime settimane: il calciomercato si avvicina alla riapertura e lo spagnolo sembrerebbe destinato a lasciare l’Udinese dopo una stagione da top di categoria. Il Napoli è sicuramente tra le squadre maggiormente interessate al talento ex Barcellona e Milan.

Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri sarebbero già coinvolti in una trattativa, non semplice, con i friulani, che hanno stabilito un prezzo ben preciso per l’attaccante.

Gerard Deulofeu (Getty Images)

Il Napoli tratta con l’Udinese per Deulofeu: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli e l’Udinese avrebbero già avviato una trattativa per Gerard Deulofeu: l’attaccante spagnolo è stato valutato ben 25 milioni dal club friulano. Gli azzurri, per il momento, si sono fermati a 13 milioni: l’impressione è che tutto possa continuare per provare a trovare un accordo ed arrivare alla chiusura.

L’ex Barça ha chiuso la stagione con ben 13 reti a referto e 5 assist. Si è rivelato a mani basse il migliore dei suoi in questo campionato, complice anche l’arrivo di Cioffi a stagione in corso.