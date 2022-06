FOTO – Messaggio razzista a Juan Jesus: reazione furiosa del difensore

Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, si è reso protagonista di una buona stagione in maglia azzurra tanto da meritarsi il rinnovo di contratto.

Arrivato tra lo scettiscismo generale, il difensore quando chiamato in causa ha fornito sempre ottime prestazioni dando garanzie al reparto difensivo.

Juan Jesus (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Addirittura, lo stesso Mourinho ha il rimpianto di non averlo a disposizione nella sua rosa.

Oltre che per lo doti calcistiche, Juan Jesus ha conquistato tutti anche per le sue qualità umane: si è dimostrato davvero una brava persona che subito si è integrata nel mondo Napoli.

Numerosi sono i post social pubblicati dal difensore, alcuni ironici altri più seri come nel caso del post del 27 maggio su Instagram in cui si mostra felice per il suo rinnovo in maglia azzurra.

Tuttavia, proprio sotto quel post c’è stato un commento razzista che lo stesso difensore pochi minuti fa ha denunciato pubblicamente nelle Instagram stories.

Commento razzista, risposta di Juan Jesus

Il giocatore appare molto arrabbiato per questo commento spiacevole e giustamente rende noto anche il nome del colpevole al fine di sensibilizzare il mondo del calcio nella lotta contro il razzismo.