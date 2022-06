VIDEO – Kvaratskhelia protagonista anche con la Georgia: gol e assist da show

Khvicha Kvaratskhelia continua a mostrare il suo talento in giro per l’Europa. Il prossimo esterno sinistro offensivo del Napoli ha preso per mano la sua Georgia nel match contro Gibilterra valido per la prima gara del Girone C della UEFA Nations League.

Kvaratskhelia: gol e assist con la Georgia

Ancora gol e assist per Khvicha Kvaratskhelia. Questa volta il numero 7 della Georgia sfoggia le sue qualità con la maglia della Nazionale ma il risultato è molto simile a quello che mette in mostra con la maglia della Dinamo Batumi.

Il gol nasce da un lancio di Tsitaishvili, con Kvaratskhelia che senza controllare, si produce in un pallonetto col destro che non lascia scampo a Coleing, portiere di Gibilterra. Poi il prossimo attaccante del Napoli manda anche in rete Kashia con un assist decisivo per il gol del momentaneo 2-0. Con questo risultato, la Georgia sarebbe al primo posto del proprio girone di Nations League, in cui ci sono anche la Macedonia di Elmas e la Bulgaria.