UFFICIALE – Italia, Mancini convoca 38 giocatori: prima volta per un azzurro

Continua il magic moment di Alessio Zerbin. Dopo l’eccellente stagione al Frosinone, il baby talento di proprietà del Napoli è stato convocato da Roberto Mancini per le prossime gare di UEFA Nations League. La Nazionale azzurra se la vedrà contro Germania, Ungheria e Inghilterra.

Lo scorso lunedì Zerbin aveva già raggiunto il Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare la sfida contro l’Argentina, dove però non era stato convocato. In occasione dei prossimi impegni di UEFA Nations League l’attaccante avrà la possibilità di esordire con la maglia azzurra della Nazionale.

Insieme a lui, sono stati convocati Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Lorenzo Insigne, invece, ha lasciato il ritiro a causa dei problemi fisici che lo tormentano ormai da qualche settimana.

Zerbin, Italia (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Italia, i convocati per la Nations League

Ecco l’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Frosinone), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Salvatore Esposito (Spal), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Matteo Cancellieri (Verona), Gianluca Caprari (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Alessio Zerbin (Frosinone).