Scambio Zielinski-Luis Alberto e l’idea su Mertens-Cavani: consiglio di Fedele al Napoli!

A Radio Marte nel corso trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Enrico Fedele.

Ha parlato molto di calciomercato, toccando diversi argomenti. Si è subito espresso sullo scambio Zielinski–Luis Alberto: “Dipendesse da me, non farei lo scambio. A me piace molto Zielinski“.

Fedele ha poi continuato: “Se fossi un dirigente del Napoli terrei Ospina, Koulibaly e prenderei Cavani al posto di Mertens“, e ha aggiunto: “Politano non lo terrei”.

FOTO: Getty – Zielinski e Luis Alberto

“Bernardeschi o Politano? Fisicamente Bernardeschi, tecnicamente Politano. Ero convinto che Bernardeschi potesse fare il terzino tipo Zambrotta“.

Quest’anno sarebbe la scelta giusta puntare su calciatori che non vanno al mondiale?

“I calciatori sono bravi sia prima che dopo il mondiale. Non possiamo valutare”.

FOTO: Getty – Federico Bernardeschi

Non sono mancate dure parole verso il presidente Aurelio De Laurentiis e la sua gestione: “Il presidente De Laurentiis più parla e più fa danni. Quello che ho sentito negli ultimi giorni mi fa rabbrividire. Per lottare per lo scudetto non si devono vedere i giocatori più importanti, tipo Koulibaly“.

Federica Campana