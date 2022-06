Calciomercato Napoli, una squadra di Serie A vuole l’attaccante azzurro

Il Napoli ed Ounas potrebbero dirsi definitivamente addio. Come riportato infatti stamane da Tuttosport, il giocatore algerino sarebbe l’acquisto ideale per il Monza di Silvio Berlusconi.

Dopo il prestito al Cagliari di 2 stagioni fa, in questa stagione Ounas è stato confermato da mister Spalletti, ma lo spazio per lui potrebbe essere molto limitato, poiché, come confermato anche da De Laurentiis stesso, i partenopei sono sulle tracce di un nuovo esterno, tra i tanti nomi c’è quello di Federico Bernardeschi. Quest’ultimo non rinnoverà infatti con la Juve e sarà libero di andare altrove a parametro zero.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Adam Ounas of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’affare Ounas-Monza al momento è solo appare essere solo una suggestione, che potrebbe però diventare realtà nei prossimi giorni. A confermare il tutto ci sarebbe il gradimento dell’allenatore dei lombardi Giovanni Stroppa, che ammira le qualità dell’esterno azzurro.

Non è da escludere dunque la possibilità di vedere Adam Ounas lasciare Napoli nella prossima sessione di mercato. L’algerino accetterebbe volentieri una nuova meta, dove poter esprimere al meglio le sue qualità e soprattutto dove potrebbe trovare quella continuità che al Napoli non ha mai trovato.

Fernando Graziano