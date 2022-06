Victor Osimhen, oltre ad essere un grande bomber sui campi da calcio, è ben noto per essere anche un cuore d’oro. L’attaccante del Napoli è sempre rimasto molto legato alle sue umili origini, non dimenticando i ricordi della sua infanzia fatta di stenti e povertà.

Proprio per questo, Osimhen si è sempre contraddistinto come un ragazzo molto attento alla beneficenza, conscio che le sue attuali possibilità economiche possono permettergli di aiutare le persone più svantaggiate.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Bel gesto di Osimhen: ha accettato di aiutare un povero commerciante

Stavolta, Osimhen ha risposto all’appello social di un tifoso nigeriano che gli chiedeva aiuto per l’acquisto di una macchinario utile per accrescere la propria attività di sartoria. Il tifoso si è rivolto all’attaccante del Napoli pregandolo di aiutarlo in quanto troppo povero per realizzare il business dei suoi sogni.

Osimhen non si è tirato indietro, rispondendo al tweet del tifoso e facendosi carico dell’acquisto del macchinario in questione.