Napoli, c’è una data limite per l’eventuale cessione di Osimhen

32 presenze e 18 gol stagionali sono un ottimo bottino per Victor Osimhen, che avrebbe comunque potuto ancora ritoccare se non fosse stato costretto a saltare molte partite per infortunio.

È evidente che con questi numeri il nigeriano faccia gola a molti top club che, se vorranno acquistarlo, dovranno sborsare almeno 100 milioni di euro.

Pochi club possono permettersi di spendere tale cifra per un solo giocatore al momento, e tutte le strade portano in Premier League, dove l’interesse di Arsenal e Manchester United non è certo un mistero.

FOTO: Getty – Napoli Osimhen

È altresì evidente come un attaccante del suo calibro, in caso di partenza, meriti un sostituto all’altezza, che non si trova certo nel giro di qualche giorno.

Per questa ragione, come riferito da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, l’inizio del ritiro estivo (previsto l’8 luglio a Dimaro, in Trentino) potrebbe diventare una sorta di tempo limite per prendere in considerazioni offerte importanti.

Così facendo, anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli disporrebbe di modi e tempi adeguati per la ricerca di un degno erede di Osimhen.