Infortunio in Nazionale, la decisione del CT Mancini su Insigne per Italia-Argentina

Non arrivano buone notizie per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, attualmente in Nazionale. L’attaccante fa parte della lista dei convocati del CT Mancini per la “Finalissima 2022”, ovvero la competizione che metterà di fronte in gara unica le vincitrici dell’Europeo e della Copa America: Italia–Argentina.

Ebbene il match, colmo di fascino e sentimenti, non vedrà tra i titolari uno dei protagonisti più attesi: Lorenzo Insigne. Il calciatore del Napoli, nelle scorse ore, ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio.

FOTO: Getty – Insigne Italia

Insigne ha abbandonato, zoppicando, l’allenamento di rifinitura svolto ieri a Wembley. La notizia dell’ultim’ora riguarda le sue condizioni: il 10 della Nazionale non ha recuperato e dunque non sarà del match. Al suo posto giocherà Giacomo Raspadori, che completerà l’attacco con Bernardeschi e Belotti.

Un grosso dispiacere per Lorenzo Insigne che, da grande tifoso del Napoli è legatissimo a Maradona e teneva particolarmente alla gara contro l’Argentina.

Di seguito la probabile formazione che dovrebbe scegliere il CT Mancini:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.