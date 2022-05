Lulic polemico con la Lazio: riguarda anche Hysaj!

Senad Lulic, ex capitano della Lazio, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il calciatore bosniaco ha criticato aspramente la sua ex squadra per non avergli mostrato riconoscenza dopo dieci anni nel club.

L’arrivo sulla panchina biancoceleste di Maurizio Sarri infatti ha coinciso con l’addio di Lulic in favore del “fedelissimo” del tecnico toscano: Elseid Hysaj. L’ex calciatore però non crede che sia stato Sarri a metterlo alla porta.

Di seguito le dichiarazioni di Lulic evidenziate dalla nostra redazione:

ROME, ITALY – JANUARY 21: Senad Lulic of SS Lazio in action during the Coppa Italia match between SS Lazio and Parma Calcio at Olimpico Stadium on January 21, 2021 in Rome, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

“Penso che la mia partenza fosse decisa da tempo, ma nel calcio si dà la colpa ad altri. Alla fine è passato che fosse Sarri a non volermi, ma non penso c’entri. La società poteva dirmi che riteneva Hysaj più forte e che io non servissi, invece mi hanno detto che era in corso un ringiovanimento della rosa. Hanno ringiovanito, poi è arrivato Pedro nella squadra più vecchia della Serie A”.

Giuseppe Esposito