Joseph Capriati & Friends: un successo allo stadio Maradona dedicato alla beneficenza

Sabato 28 maggio 2022 lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, tempio del calcio italiano, ha ospitato Joseph Capriati & Friends, una giornata di musica con ospiti internazionali dedicata alla beneficenza in collaborazione con UNICEF, per assistere la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Un evento patrocinato dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania.

Un successo di pubblico, con la curva Sud e il prato riempiti in ogni ordine di posto; e un successo per la città di Napoli, che ha visto la musica elettronica protagonista assoluta in un evento di enorme portata, in uno spazio come lo stadio, da sempre riservato ai grandi concerti pop e rock.

Grande commozione per la presenza di Jana Maradona e Diego Armando Maradona Jr., i figli del leggendario campione a cui è intitolato lo stadio. Una presenza che ha portato grandi emozioni, forte commozione ed è una sorta di benedizione per chi ha avuto il coraggio di portare in un luogo sacro per questa città la musica che nessuno ha mai portato prima: quella dei dj.



Joseph Capriati è riuscito nell’impresa di far innamorare un pubblico numeroso di techno e house, portando sul palco una line up curata da lui stesso Joseph Capriati, con nomi importantissimi della storia del clubbing italiano e internazionale: DJ Ralf, Dubfire, Cassy e Silvie Loto, GNMR, e il live straordinario degli Agents Of Time.

Non solo: è stata l’occasione per un back to back a otto mani tra quattro dei dj più importanti e storici della cosiddetta “scuola napoletana” della techno, per la prima volta sullo stesso palco tutti insieme. Un’ovazione ha accolto Gaetano Parisio, Luigi Madonna, Markantonio e Roberto Capuano.

E un boato ancora più grande ha accolto Ezequiel Lavezzi, El Pocho, grande bandiera del Napoli e calciatore tra i più amati della storia della squadra azzurra, cui con ha vinto una storica Coppa Italia nel 2012. Lavezzi è intervenuto sul palco annunciato dallo storico speaker del Napoli Decibel Bellini, e ha ricevuto un grande calore da parte del pubblico, visibilmente emozionato, e dove è stato omaggiato da Jospeh di una preziosa targa che dimostra tutto l’affetto e la gratitudine di Napoli vero questo grande giocatore. Altra presenza di alto livello del calcio italiano presente all’evento quella di Paolo Cannavaro, ex-capitano del Napoli. E ancora Loro Flores e l’attore Ciro Pietrone.

Un altro grandissimo ospite è stato il rapper Clementino, che con il suo concerto ha fatto cantare e ballare tutto lo stadio.

Ad aprire la giornata, l’intervento di UNICEF che attraverso le parole di Rosalia Porcaro, del direttore generale Paolo Rozera e di alcuni dei giovanissimi volontari, ha portato sul palco la nobile causa della raccolta fondi per la popolazione ucraina, e i panel curati dai media partner dell’evento, Radio m2o, Billboard e DJ MAG Italia, che hanno visto protagonisti i professionisti della comunicazione e del giornalismo musicale italiano: Ale Lippi, Benedetta Minoliti, Damir Ivic, Elena Grassi, Jacopo Griffante.

A presentare l’evento la conduttrice e attrice Maria Mazza, volto noto della TV italiana, e Albi Scotti, dj, speaker e giornalista musicale.



