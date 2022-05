Ulisses Garcia è pronto a lasciare lo Young Boys dopo una stagione da protagonista, che lo aveva portato nel mirino del Napoli. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il 26enne laterale portoghese, ma nazionale svizzero, era stato infatti cercato dal Napoli prima dell’acquisto di Mathias Olivera.



Il difensore si era reso protagonista di ottime prestazioni e aveva collezionato quattro gol e sei assist nelle sue 39 presenze nello Young Boys. Adesso è nel mirino dell’Espanyol, che vorrebbe tentare questo colpo in vista del mercato estivo. Nazionale svizzero, è pronto al grande salto e molto probabilmente lascerà lo Young Boys durante questo mercato.

FOTO: Getty – Ulisses Garcia Young Boys

Il Napoli, dal canto suo, con l’acquisto di Mathias Olivera e il mantenimento in rosa di Mario Rui, è sostanzialmente coperto per il ruolo di terzino sinistro. Le valutazioni, semmai, saranno fatte sull’altra fascia dove, oltre al titolare Giovanni Di Lorenzo, c’è da capire se sarà confermato anche il giovane classe 2000 Alessandro Zanoli, che in questa stagione ha fatto il suo esordio in maglia azzurra conquistando anche la chiamata della Nazionale Under 21.

Federica Campana