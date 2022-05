Tournée in Sud America, il Napoli rifiuta: quanto perderà De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Castel Di Sangro che si terrà dal 23 luglio al 6 agosto.

De Laurentiis Conferenza Castel Di Sangro

De Laurentiis ha spiegato l’importanza del ritiro e ha rivelato alcuni retroscena riguardo la possibilità di vedere il Napoli impegnato in una tournée estiva.

Di seguito le parole del presidente De Laurentiis:

“Sarà il terzo anno che andremo a Castel di Sangro. Abbiamo un accordo per andare lì 12 anni, quindi restano altri nove. Molti si chiederanno perché De Laurentiis non cerca scorribande intercontinentali? Ieri, Charlie Stellitano mi ha offerto di andare in Sud America per un milione e centomila dollari, ma ho rifiutato perché il periodo del ritiro è sacro per gettare le basi solide per il resto della stagione”.

“Io non voglio andare fuori durante il ritiro, perché non voglio distrarre i miei sul mercato. Poi, non voglio costringere l’allenatore e i miei giocatori a fare dei transoceanici, fusi orari ecc. che diventano pesanti ai fini alla preparazione. Se uno deve scommettere su una preparazione psicofisica corretta bisogna lavorarci senza avere dei ritardi”.