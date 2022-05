Petagna a Madrid con Sfera Ebbasta: l’attaccante del Napoli si scatena sul palco!

Finita la stagione, è tempo di vacanze per i giocatori del Napoli in attesa del ritorno in campo per il ritiro estivo.

L’attaccante Andrea Petagna ha deciso di passare qualche giorno in una meta meno “estiva” delle solite: suoi suoi profili social, l’attaccante ha postato delle foto scattate a Madrid.

Foto: Getty Images- Andrea Petagna

Il motivo di questo viaggio sta nel concerto del rapper Sfera Ebbasta nella capitale spagnola. Petagna è infatti un grande amico del cantante milanese e ha sfruttato la sua data in Spagna per visitare Madrid insieme a lui.

Il calciatore del Napoli ha postato una serie di foto e video in Spagna insieme a Sfera Ebbasta con la didascalia “Turisti”. Fra questi, anche dei video filmati dal dietro le quinte del concerto del rapper a Madrid. Nelle storie di Sfera, invece, si vede Petagna salire sul palco insieme al cantante e scatenarsi insieme a lui durante l’esecuzione del brano “Italiano Anthem”: pioggia di spumante sul pubblico.