La Juventus si muove sul mercato: ritorno di fiamma per l’ex Napoli

Sarà un mercato di grandi manovre in casa Juventus. L’obiettivo dei bianconeri è quello di costruire una squadra in grado di poter lottare per lo scudetto l’anno prossimo, migliorando il quarto posto di quest’anno.

Tanti i calciatori che lasceranno i bianconeri: oltre ai sicuri addii di Chiellini e Dybala, è in dubbio anche il futuro di Alvaro Morata, il cui riscatto dall’Atletico Madrid sembra sempre più lontano.

Foto: Getty Images- Arkadiusz Milik

Juventus, si punta a Milik come sostituto di Morata

La partenza di Morata richiederebbe un intervento sul mercato per comprare un giocatore in grado di far rifiatare Vlahovic. L’edizione odierna di Tuttosport svela che il primo nome per questo ruolo per la Juventus è quello dell’ex Napoli Arkadiusz Milik, già accostato ai bianconeri quando vestiva la maglia azzurra.

Quello di Milik non è però l’unico nome per l’attacco bianconero: le alternative sono infatti Luis Muriel dell’Atalanta e Anthony Martial, appena rientrato al Manchester United dal prestito al Siviglia.