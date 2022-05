Cori contro Napoli, De Giovanni critica le istituzioni: “Perché non lo fanno mai?”

Hanno fatto molto discutere i filmati della notte dei festeggiamenti di Roma dopo la vittoria della Conference League da parte dei giallorossi. Alcuni supporters romani, infatti, hanno deciso di rovinare quest’atmosfera intonando degli spiacevoli cori discriminatori contro Napoli in cui si incitava all’eruzione del Vesuvio.

Questi cori stridono ancora di più se si considera il clima della nottata, cioè quello di una notte di festa per il raggiungimento di un obiettivo importantissimo per la Roma, cioè la vittoria del primo trofeo europeo della loro storia.

Maurizio De Giovanni

Si è espresso in modo molto duro su queste brutte immagini lo scrittore napoletano e noto supporter del Napoli Maurizio De Giovanni. Egli in particolare ha criticato l’assenza di una risposta sia da parte delle istituzioni, che della Società Calcio Napoli a scene come queste.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“È possibile che su questo scontro ripetuto ad esprimersi non ci sia mai un’istituzione? Perché non vedo mai comunicati del sindaco di Napoli o del presidente della regione Campania? Io vorrei sentire anche la Società Calcio Napoli al riguardo: vorrei vedere un comunicato in cui si oppone con forza a questo scontro. Si pronuncia su tutto tranne che su questo e francamente siamo un po’ stanchi”.