Olivera al Napoli, dal Getafe rivelano: “Cessione necessaria, ma ci sono ancora dettagli da formalizzare”

Il presidente del Getafe, Angel Torres, e l’allenatore della squadra, Quique Sanchez Flores, sono intervenuti in conferenza stampa per annunciare il rinnovo di contratto del tecnico. L’occasione è stata utile per parlare del passaggio di Mathias Olivera al Napoli.

Parla il presidente Torres: “I dettagli della cessione? Non posso parlarne perché non è ancora chiusa al 100%, ci sono alcuni dettagli da formalizzare con il Napoli. Io non posso che ringraziarlo per quanto fatto con noi in questi anni. Andrà prima in Nazionale, dopodiché si concluderà l’affare con il Napoli“.

L’allenatore Flores aggiunge: “Ringrazio Mathias per quanto fatto con la squadra. Cessioni come questa sono necessarie per la società“.

Dichiarazioni in controtendenza con gli annunci ufficiali fatti nella giornata di ieri dal Napoli e dal video saluto pubblicato in giornata dallo stesso calciatore ai tifosi azzurri.