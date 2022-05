FOTO – Napoli, un azzurro nella squadra dell’anno della Serie A per il CIES

La stagione del Napoli è risultata più che positiva per il club e per molti calciatori. Dopo due stagioni, gli azzurri sono tornati in Champions League e la prossima stagione sarà ricca di impegni e per qualche azzurro sarà anche la prima volta nella competizione europea più emozionante di tutte.

Squadra Serie A CIES

CIES – Rrahmani unico del Napoli nella squadra della Serie A

Il CIES (Centro Internazionale dello Studio Sportivo) ha diramato la miglior squadra della Serie A, considerando tutti i parametri stagionali dei calciatori.

Ne esce fuori un 4-3-3 a forte stampo milanista e interista, vista la serratissima lotta Scudetto fino all’ultimo istante. Un solo calciatore del Napoli presente in squadra, Amir Rrahmani, che più di tutti ha brillato per continuità nel 2021-22.