Koulibaly alla Juventus? Auriemma rivela: “L’ha comunicato al suo agente”

Non è ancora sicuro il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha infatti suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2023 e non è ancora chiaro se il suo contratto verrà rinnovato o no.Sarà importante capire se anche il contratto di Koulibaly verrà coinvolto dalla politica di riduzione del tetto ingaggi della società: in caso affermativo, le sue probabilità di rinnovo scenderebbero drasticamente.

Nel frattempo, tante sono i top club europei tengono d’occhio la situazione. Alcuni nominano addirittura la Juventus fra le squadre interessate a Koulibaly: una voce che spaventa i tifosi, che temono un “tradimento” della loro bandiera.

Foto: Getty Images- Kalidou Koulibaly

Auriemma tranquillizza i tifosi: “Koulibaly non andrà alla Juventus”

Ci ha pensato il giornalista Raffaele Auriemma a tranquillizzare i tifosi con un Tweet in cui afferma chiaramente come non sia nelle intenzioni di Koulibaly vestire la maglia bianconera.

Di seguito le parole del giornalista:

“Il Comandante Koulibaly ha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà alla Juventus per il rispetto che nutre nei confronti di Napoli. Accetterebbe, invece, altre destinazioni: Barcellona Chelsea e Psg hanno già dichiarato il loro interesse“.