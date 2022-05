FOTO – Insigne a Made in Sud: simpatico siparietto con Maurizio Casagrande e Clementino

L’avventura di Lorenzo Insigne a Napoli è finita: quella contro lo Spezia di ieri è stata la sua ultima partita con la maglia azzurra prima del suo trasferimento al Toronto. L’oramai ex capitano del Napoli non ha però ancora lasciato Napoli e stasera è stato visto tra il pubblico della trasmissione televisiva Made in Sud.

Il calciatore è stato così invitato sul palco dai conduttori Clementino, Lorella Boccia e Maurizio Casagrande, coinvolgendolo anche in alcune gag.

In un primo momento, infatti, il calciatore si è esibito con Clementino cantando insieme a lui la celebre canzone del rapper Cos cos cos. Dopo, è stato coinvolto da Maurizio Casagrande in una gag riguardo alla mancanza del cibo napoletano a Toronto. Insigne ha risposto divertito, affermando che la mancanza della pastiera non rappresenta un problema dato che sua moglie può preparargliela anche lì. Questa si è conclusa con la consegna ad Insigne di un grappolo di pomodorini da poter portare con sé in Canada. Infine, Insigne si è esibito insieme a Clementino e al pubblico per cantare il coro più celebre della tifoseria azzurra: il celeberrimo Un giorno all’improvviso.