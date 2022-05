CALCIOMERCATO NAPOLI – Continuo lo stallo tra Napoli e Getafe sulla trattativa per Mathias Olivera. Il calciatore uruguaiano è da tempo seguito dai partenopei, tant’è che ha incassato il gradimento del ragazzo. Ciò non basta, però, per definire la trattativa conclusa, con la società azzurra che non disdegna alternative.

La priorità, infatti, è quella di assicurarsi il tanto agognato rinforzo sulla fascia sinistra, in virtù dell’addio di Faouzi Ghoulam che ha lasciato un posto libero nelle gerarchie.

Faouzi Ghoulam (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Conferme su Parisi: piace l’esterno dell’Empoli

Tra i calciatori monitorati sul calciomercato dal Napoli è l’esterno dell’Empoli, Fabiano Parisi. A confermarlo è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui il club azzurro, forse anche indispettito dal comportamento del Getafe su Olivera, “ha così deciso di dare una frenata alla trattativa iniziando così a sondare il terreno anche per altri giocatori”.

Tra di essi, proprio l’esterno dei toscani che è tra i nomi graditi dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “In occasione dell’ultimo incrocio tra le due squadre – si legge –, il numero uno del club partenopeo (De Laurentiis ndr) ha confermato l’interesse per il laterale mancino classe 2000, che è probabilmente il primo obiettivo dovesse salvare Olivera“.

Calciomercato Napoli Parisi (Getty Images)

Mercato Napoli: spicca anche il nome di Calafiori

Oltre al giovane esterno dell’Empoli, da tempo tenuto d’occhio dalla dirigenza azzurra, il Napoli tiene conto di altre situazioni in sede di calciomercato in merito al terzino sinistro. Stando alla medesima fonte, ci sarebbe stato un contatto anche per Riccardo Calafiori, classe 2002 di proprietà della Roma reduce dal prestito al Genoa.

“Calafiori ha un altro anno di contratto (con opzione) col club capitolino e senza accordo per il rinnovo questa estate potrebbe di nuovo andare via, questa volta definitivamente”.

Il Napoli, dunque, si guarda attorno e cerca alternative a Mathias Olivera, da sempre l’obiettivo numero che però, almeno nelle ultime settimane, sembrerebbe essersi complicato.