Giuntoli ufficializza un altro addio: lascia il Napoli dopo la partita con lo Spezia

Prima di Spezia Napoli, trentottesima e ultima gara di questa Serie A, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha rilasciato un’intervista a DAZN, nella quale ha affermato la sua squadra darà tutto per portare a casa la vittoria, nel rispetto del gioco.

Sarà importante, adesso, concentrarsi in vista del prossimo campionato, in cui l’obiettivo dichiarato è e non può non essere la lotta per lo Scudetto.

Belle anche le parole nei confronti di Faouzi Ghoulam, pronto a lasciare Napoli dopo sette anni in maglia azzurra.

Queste le sue parole:

Faouzi Ghoulam (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Parola d’ordine di oggi è divertimento ma anche fare risultato perché aiuta a vincere e creare mentalità. Dobbiamo vincere per rispetto al campionato, ai nostri tifosi e a tutto il club”.

Ghoulam capitano? “Faouzi è da sette anni qui, mi commuovo a pensare a tutti i momenti passati insieme. La fascia è un ringraziamento per lui, gli auguriamo un grande in bocca al lupo“.

Rivoluzione nella prossima stagione? “Per il prossimo anno dobbiamo pensare ad una squadra competitiva, come sempre negli ultimi anni. Rivoluzione non lo so, dipende da tanti fattori che sono ancora prematuri. Dobbiamo incontrare i ragazzi e i loro agenti per confrontarci e poi decideremo il da farsi“.