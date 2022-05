Chiara Nasti e Zaccagni senza limiti: gender reveal del figlio all’Olimpico!

La nota influencer Chiara Nasti ha annunciato da poco di aspettare un bambino da Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio. L’annuncio era arrivato dopo che il giocatore aveva propiziato un gol nella gara contro lo Spezia del 30 aprile scorso, attraverso la sua esultanza a seguito della rete.

La coppia però ha deciso di fare le cose in grande per rivelare il sesso del bambino: i due infatti, hanno addirittura affittato lo Stadio Olimpico per la serata di stasera, a tre giorni dall’ultima gara dei biancocelesti in campionato che si giocherà proprio nello stadio capitolino. I dettagli della festa sono stati rivelati proprio dalla Nasti con una serie di storie su Instagram.

Foto: Getty Images- Mattia Zaccagni

La stanza dello stadio prescelta per ospitare l’inizio dell’evento è stata la sala dietro alla tribuna Montemario, che durante le gare di Roma e Lazio ospita il servizio ristorante. La suddetta sale si è così colorata di celeste e rosa, con dolcetti, palloncini e anche due giganti pupazzi che accolgono i tanti ospiti invitato al party.

Al termine dei festeggiamenti nella sala, i futuri genitori e i loro invitati si sono spostati in campo ed è stato il maxischermo dello stadio a far sapere la notizia tanto attesa: il futuro figlio della coppia sarà un maschietto.