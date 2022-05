Spalletti visita San Gregorio Armeno: consegnata la sua statuina (FOTO)

Genny Di Virgilio, maestro di arte presepiale di San Gregorio Armeno, ha parlato in diretta a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli per rivelare delle curiosità in merito alla visita di Luciano Spalletti alla sua bottega tenutasi questa mattina. Di seguito quanto evidenziato:

Spalletti statuina

Di Virgilio: “Spalletti ama Napoli”

“Il mister mi promise che sarebbe venuto prima della fine del campionato. Papà ha accompagnato il mister per il negozio. Spalletti è rimasto molto sbalordito, si è divertito e ha fatto qualche acquisto. Gli abbiamo anche offerto un caffè e devo dire che è una bellissima persona: ci ha detto che ama Napoli e i napoletani“.

Il maestro presepiale, sui suoi profili social, ha pubblicato anche le foto di Spalletti nella sua bottega: consegnata la statuina rappresentante proprio il tecnico del Napoli.

Spalletti e Di Virgilio