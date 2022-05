Playoff Serie B: il Benevento batte il Pisa e “vede” la finale

Si è svolto questa sera allo stadio Ciro Vigorito il match valido per la semifinale playoff d’andata fra Benevento e Pisa.

Per le streghe era davvero importantissimo ottenere una vittoria nel match casalingo d’andata: la squadra campana, infatti, avendo chiuso il campionato in una posizione inferiore rispetto ai toscani, è obbligata ad avere la meglio nella doppia sfida, mentre il Pisa potrebbe arrivare in finale anche con un doppio pareggio.

Foto: Getty Images- Gianluca Lapadula

Lapadula decisivo, Benevento vittorioso sul Pisa

La gara si è chiusa positivamente per il Benevento, uscito vittorioso per 1-0 grazie ad un gol di Lapadula.

La gara è stata molto dura, con la squadra campana che ha attaccato fin dal primo minuto, facendo però fatica a superare il muro difensivo eretto dagli avversari. La rete della vittoria è arrivata solo all’85′ dopo un rimpallo all’interno di rigore dove si è avventato Lapadula da vero bomber di razza.

Adesso la finale playoff è più vicina ma per poterla festeggiare la squadra di Caserta dovrà prima ottenere almeno un pareggio nel match di ritorno in Toscana, che si giocherà il 21 maggio.