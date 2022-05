Napoli a Dimaro: mercoledì la presentazione del ritiro

Mancano meno di due mesi all’inizio della prossima stagione calcistica. Il Napoli, come ormai da rito, andrà in ritiro (per la prima parte della preparazione) a Dimaro–Folgarida. Mercoledì pomeriggio sarà ufficialmente presentato il nuovo ritiro in Trentino-Alto Adige.

Napoli ritiro Dimaro

Napoli in ritiro a Dimaro: mercoledì la presentazione

Dal 9 al 19 luglio prossimi SSC Napoli svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale. Si tratta di un legame che si protrae ormai da dodici anni segnando così una sorta di primato da Guinness per club professionistici a livello europeo.

L’appuntamento sarà ufficialmente presentato alla stampa mercoledì 18 Maggio alle ore 13.00 presso SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno.

Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano Spalletti, Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) e Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida)