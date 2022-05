Anche ADL presente alla cerimonia di Insigne: reazione a sorpresa dei tifosi

Grandi emozioni per la premiazione di Lorenzo Insigne prima dell’inizio di Napoli-Genoa: questa gara sarà infatti l’ultima per lui dinanzi al suo pubblico, che lascerà gli azzurri per trasferirsi al Toronto al termine del campionato.

Alla premiazione era presente anche il presidente De Laurentiis e, a quanto pare, la sua presenza non è stata molto gradita da una fetta di pubblico.

Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis

Durante la consegna dei premi, infatti, sono arrivati dei fischi dal pubblico in un momento ben preciso, cioè quello della consegna del trofeo da parte di De Laurentiis e Spalletti. È bastato che lo speaker Decibel Bellini pronunciasse il nome del presidente azzurro per far piovere fischi dalle tribune.

Continua dunque il dissenso di una larga parte del tifo napoletano nei confronti del presidente De Laurentiis.