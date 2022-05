Ultima di Insigne al ‘Maradona’: il messaggio emozionante di Callejon

Domani pomeriggio Napoli saluterà Lorenzo Insigne. La partita contro il Genoa sarà l’ultima per il capitano azzurro con la maglia della sua città. Dopodiché inizierà la sua avventura con il Toronto, in Canada, dove si confronterà con un calcio molto diverso da quello italiano.

Callejon Insigne Napoli (Getty Images)

Napoli: addio Insigne, il messaggio di Callejon

Tanti ex calciatori del Napoli stanno omaggiando con messaggi e pensieri a distanza Lorenzo Insigne, alle ultime battute in maglia azzurra. Ai microfoni di DAZN, anche José Maria Callejon ha voluto mandare un saluto al suo ex capitano.

“Lui è una bandiera del Napoli, lo sarà fino alla fine. Speriamo che la sua ultima al Maradona sia per lui bella ed emozionante“.