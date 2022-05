Giro d’Italia a Napoli: folla in città per la partenza dei corridori

Come reso noto nella giornata di ieri, il Napoli non si allenerà oggi, nonostante sia la viglia dell’ultima gara interna della stagione degli azzurri, contro il Genoa. Sarà anche l’ultima partita davanti al pubblico del Maradona per Lorenzo Insigne, capitano azzurro, e Faouzi Ghoulam, prossimo ormai all’addio a zero. Il motivo è il Giro d’Italia. che quest’oggi fa tappa al capoluogo partenopeo.

Sia la partenza che l’arrivo dell’ottava frazione, lunga 153 chilometri, sono infatti a Napoli e sarà quindi vietato circolare con la macchina, dalle ore 10 alle 17:30, in molte parti della città.

Per questo motivo era stata spostata anche la conferenza stampa dell’allenatore Luciano Spalletti, tenutasi ieri pomeriggio.