Zerbin resterà al Napoli? L’agente lancia un messaggio a Giuntoli!

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto a “Febbre 90”, su Vikonos Web Radio/TV, per parlare del suo assistito e della possibilità del suo approdo al Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Zerbin Frosinone

“Zerbin? Alessio ha fatto le scuole medie in C molto bene, le superiori le ha passate a pieni voti, ha fatto nove gol, tre rigori, cinque assist: il Frosinone lo ha valorizzato e l’università a Napoli la può fare. Non ho parlato con Giuntoli o Pompilio. Spero che ci convocheranno per parlarne“.