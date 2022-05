Sconcerti sicuro sul futuro di Spalletti: “Non credo che De Laurentiis possa farlo!”

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio TMW e in particolare, si è soffermato sulla situazione in casa Napoli.

Il giornalista si è concentrato principalmente sulle ultime parole di Spalletti in conferenza e sulla gestione del presidente De Laurentiis.

Di seguito le sue parole:

“È un brutto clima ed è una brutta storia. Non so quanto la stampa rappresenti Napoli in questo momento, se lo fa anche in piccola parte è una situazione poco vivibile. Non sarà facile andare avanti in questa situazione, è molto strano che la stampa non sia in linea con la città. Se la situazione dovesse essere davvero così la vedrei molto difficile anche perché per tre mesi non ci saranno partite, perciò non ci sono risultati per cancellare le polemiche”.

“Non penso che De Laurentiis possa mandare via Spalletti perché non va d’accordo con la stampa. C’è da capire fino a dove il presidente sia voluto arrivare a questo clima e quanto questo gli sia sfuggito male. A Napoli comanda una sola persona ed è il presidente. Va detto anche che se De Laurentiis parte all’attacco come è partito ha una soluzione“.