Nuova cena di squadra per il Napoli: confermata la presenza di De Laurentiis

Si è iniziato a rivedere il sereno in casa Napoli dopo il caos scaturito dai risultati negativi contro Fiorentina, Roma ed Empoli.

Subito dopo la rimonta subita in terra toscana, la società aveva annunciato l’intenzione di portare la squadra in ritiro in modo permanente salvo poi fare dietrofront dopo pochi giorni, convertendo il ritiro in delle cene di squadra. Le vittorie contro Sassuolo e Torino hanno riportato un clima più sereno, con maggior fiducia.

Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis

Secondo quanto riporta Sky, però, l’usanza delle cene non verrà interrotta dagli ultimi due risultati positivi: è prevista infatti un’ulteriore cena per stasera.

A questa cena, come da tradizione, parteciperà il presidente De Laurentiis insieme a dirigenti, squadra e staff azzurro.