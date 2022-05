Calciomercato, un altro gioiellino lascia l’Italia: va al Bayern Monaco

Un altro gioiellino italiano lascia il calcio nostrano per l’estero. La povertà di giovani italiani e le polemiche derivate dalla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022 non ha prodotto la “rivoluzione” tanto sperata dai tifosi per i nostri club.

Bayern Monaco Pisano (FOTO: Instagram Bayern Monaco)

Calciomercato, Pisano lascia la Juventus: va al Bayern Monaco

Manuell Pisano lascia la Juventus e firma con il Bayern Monaco. Il giovanissimo attaccante italiano in estate sarà il nuovo 9 delle giovanili del club bavarese. L’annuncio è arrivato direttamente dal club tedesco sui propri canali ufficiali.

“Il Bayern Monaco ha ingaggiato l’attaccante 16enne Manuel Pisano con un contratto a lungo termine. Il nazionale italiano U17 delle giovanili dei campioni d’Italia della Juventus, arriverà al FC Bayern Campus in estate”.