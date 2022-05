Grava: “Insigne ha realizzato il suo sogno, ma non è stato facile. Ho fatto i complimenti a Gaetano”

Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il responsabile del settore giovanile del Napoli ed ex giocatore azzurro Gianluca Grava.

L’ex difensore ha ricordato l’esordio di Lorenzo Insigne in Serie A, avvenuto il 24 gennaio 2010 a Livorno ed ha detto la sua sui calciatori più interessanti del settore giovanile del Napoli.

Grava: “Gaetano è un giocatore di grande prospettiva”

Insigne: “L’esordio di Insigne lo ricordo anche se sono passati 12 anni, è stata una cosa bella per lui ma anche per i napoletani. Lo si vedeva negli allenamenti che era un ragazzo piccolo ma con grande voglia, questo ha sopperito alla sua mancanza di struttura, spesso giocatori così vengono etichettati. Ha avuto negli anni una grande voglia di dimostrare le sue qualità. È stata un’emozione anche per noi di vedere questo ragazzino che si approcciava alla prima squadra, è stato un sogno realizzato per lui quello di indossare la maglia del suo cuore. Negli anni ha poi continuato a dimostrare il suo attaccamento, perché da napoletano sai che hai una responsabilità diversa rispetto a familiari e tifosi. Giocare da napoletano con la maglia del Napoli vi assicuro che non è facile perché è una continua pressione per lui”.

Gaetano: “Sono contento per lui, gli ho fatto i complimenti a traguardo ottenuto, se lo merita. Già da ragazzino si vedeva che aveva una qualità immensa, in grado di determinare le partite. Sta continuando a dimostrare di essere un giocatore di grande prospettiva“.

Ambrosino: “Ha un potenziale elevato, la cosa che lo accumuna a Insigne è stata la voglia di inseguire il sogno che aveva da bambino. Alle spalle ci sono tanti sacrifici“.

Vergara: “Sono molto contento anche di lui, c’è più di un giocatore che può fare il professionista in futuro nel settore giovanile. Spero che continui a dimostrare, perché nel calcio bisogna dimostrare giorno dopo giorno“.